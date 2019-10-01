Победители регионального этапа "Театрального Приволжья" завершили гастроли в районах Нижегородской области Культура и отдых

Победители регионального этапа фестиваля-конкурса "Театральное Приволжье" завершили гастроли в районах Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

"Народный" театр миниатюр "Зеркало" Дворца культуры Заволжья, ставший победителем регионального этапа среди студенческих коллективов, с 17 по 20 октября выступал со своей постановкой "Дураки" в Нижегородском Доме актера, а также в Домах культуры Балахны, Воскресенского и Семенова.

Действие спектакля "Дураки" происходит в деревне Куличовка. Туда приезжает на работу новый учитель - Леон Толчинский. Он знакомится с добрыми, но бестолковыми местными жителями. На деревню наложено проклятие - куличовцы рождаются дураками.

"Вообще, они не дураки, но им внушили, что они рождаются дураками, и поэтому происходят разные казусы. Им никто не сказал, что они умные, и поэтому они всему верят. Спасение из сложившейся ситуации придёт через Любовь", - пояснила сюжет постановки руководитель театра "Зеркало", режиссёр спектакля "Дураки" Татьяна Тюрина.

Также небольшой гастрольный тур по районам области провёл и победитель регионального этапа в номинации школьных театров - Молодёжная студия "START UP" Шарангского районного Дома культуры.

В то же время другие участники фестиваля "Театральное Приволжье" в эти дни побывали с экскурсиями в трёх театрах Нижнего Новгорода – в Нижегородском театре оперы и балета им. А.С.Пушкина, Театре кукол и Театре юного зрителя. Ребятам показали гримёрки и производственные цеха театров, они поднимались на сцены, на которых выступали прославленные мастера.

"Фестиваль "Театральное Приволжье" вызвал огромный интерес в молодёжной театральной среде. У нас в регионе по статистике насчитывается порядка семисот любительских театральных коллективов, и в этом фестивале приняли участие более двухсот школьных и студенческих театров и студий". – отметила министр культуры Нижегородской области Надежда Преподобная.

"Молодости свойственны дух соревнования и азарт, и то, что фестиваль проходит в формате конкурса, безусловно, подстегнуло молодёжные театральные коллективы к борьбе за победу. А то, что победители получили право отснять видеоверсии своего спектакля операторами профессиональных телекомпаний и выступить с гастролями в Нижнем Новгороде и районах области – это безусловное достижение. Но надо помнить, что фестиваль – это только первые шаги юных и молодых артистов на театральных подмостках, и мне хочется пожелать им большой удачи на этом пути", - добавила она.

Ранее сообщалось, что нижегородские победители фестиваля "Театральное Приволжье" отправились на гастроли.

Напомним, старт самому фестивалю "Театральное Приволжье", приуроченному к Году театра, дали полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Фестиваль включает региональные этапы, где определяются лучшие коллективы каждого из 14 субъектов ПФО, и окружной этап, по итогам которого объявят победителей в номинациях "Лучший спектакль", "Лучшая режиссерская работа", "Лучший актер", "Лучшая актриса".

Напомним также, создание условий и возможностей для творческого развития жителей страны – одна из ключевых задач национального проекта "Культура", который реализуется в стране с 2019 года по указу Президента РФ Владимира Путина.