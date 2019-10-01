Движение транспорта по ул. Зеленодольской приостановят до ноября

Движение транспорта по ул. Зеленодольской Нижнего Новгорода приостановят до начала ноября. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Речь идет об участке дороги по улице Зеленодольской от дома №40 до улицы Войкова. Там введут запрет н движение транспорта с 23 до 31 октября.
Ограничение обусловлено ремонтом канализации на данном участке.
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