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Общество

Движение транспорта по ул. Зеленодольской приостановят до ноября

22 октября 2019 13:49  [89] Общество

Движение транспорта по ул. Зеленодольской Нижнего Новгорода приостановят до начала ноября. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Речь идет об участке дороги по улице Зеленодольской от дома №40 до улицы Войкова. Там введут запрет н движение транспорта с 23 до 31 октября.

Ограничение обусловлено ремонтом канализации на данном участке.

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