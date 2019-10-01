Клиенты банка "Открытие" инвестировали рекордную сумму в продукты управляющей компании Бизнес

Клиенты банка "Открытие" по итогам сентября 2019 года инвестировали рекордную сумму в продукты дочерней управляющей компании (УК) "Открытие". Об этом сообщает пресс-служба банка.

Сумма инвестиций превысила 3 млрд рублей. "Это рекордный результат по привлечениям через розничный канал банка "Открытие" за всю историю существования компании", - пояснили в банке.

Количество розничных клиентов банка "Открытие", инвестировавших в сентябре в продукты дочерней управляющей компании – ОПИФы и стратегии доверительного управления превысило 6,7 тысяч человек. Из них более 2 тысяч инвестировали средства через открытые в УК "Открытие" ИИС. Наибольшей популярностью у розничных инвесторов пользуются стратегии доверительного управления с защитой капитала "Купонная" и "Структурированная", им отдали предпочтение 85% клиентов банка "Открытие", при этом сумма внесенных физлицами средств в указанные стратегии ДУ превысила 2,6 млрд рублей.



Среди открытых паевых инвестиционных фондов наиболее заметным по притоку клиентов стал ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Открытие — Облигации". Его выбрали более половины клиентов, инвестировавших в ОПИФы, а сумма введенных активов составила более 240 млн рублей. УК "Открытие" уже в течение 19 лет предлагает клиентам разнообразный спектр успешных финансовых решений – от паевых инвестиционных фондов до индивидуальных решений, удовлетворяющих интересы самого широкого круга инвесторов. Наибольшим спросом пользуются продукты, являющиеся хорошей альтернативой классическим депозитам – стратегии с защитой капитала, основным преимуществом которых для клиентов являются защита инвестированного капитала и получение потенциального инвестиционного дохода от положительной динамики финансовых инструментов, входящих в продукт.



"Инвестиции предлагают более высокую доходность по сравнению с классическими банковскими инструментами, а стратегии с защитой капитала практически полностью нивелируют риски. Мы наблюдаем высокий интерес к инвестициям среди наших клиентов, и, уверен, спрос на эти продукты будет расти", - сказал начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка "Открытие" Александр Бородкин.

"Наш успех связан с правильным продуктовым предложением для клиентов, которое управляющая компания своевременно подготовила и вывела на рынок, верно спрогнозировав появляющийся спрос со стороны инвесторов к такому типу финансовых решений. При разработке продуктов мы сфокусировали основное внимание на итоговой выгоде инвестора и построении с клиентами долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества", - отметила заместитель генерального директора по развитию розничного бизнеса УК "Открытие" Надежда Поморцева.