Автомобилистам, недовольным "выделенкой" на Гагарина, предложили пересесть на автобусы Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Автомобилистам, недовольным "выделенкой" на Гагарина, предложили пересесть на автобусы. Такую рекомендацию департамента транспорта администрации Нижнего Новгорода озвучила и.о. директора департамента Нина Бочарова в ходе заседания постоянной комиссии нижегородской Думы по транспорту и связи 22 октября 2019 года.

Она напомнила, что "при реализации данного проекта прогнозируемо увеличилась загруженность транспортной сети. Особенно со стороны Богородского и Арзамасского направления". Однако, по ее словам, проблема была решена изменением режима работы светофоров и графика работа полосы (только в будни).

Тем же, кому передвижение с учетом "выделенки" доставляет неудобства, как вариант, предложено пользоваться парковкой у ТЦ "Перекресток" в качестве перехватывающей.

"Там как раз подземный пешеходный переход", - отметила Нина Бочарова.

По данным Центра организации дорожного движения, время в пути на общественном транспорте на данном участке в утренние часы снизилась с 18 до 8 минут. Средняя скорость выросла с 14 до 31 км/ч.

Председатель комиссии Станислав Прокопович, в свою очередь, отметил снижение аварийности на данном участке. В частности, автобусы разных перевозчиков перестали обгонять друг друга, тем самым создавая аварийные ситуации.

Депутаты запросили у Госавтоинспекции статистику ДТП после появления "выделенки".

Напомним, новые выделенные полосы появятся в Нижнем Новгороде.