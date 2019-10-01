Новые выделенные полосы появятся в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Несколько новых выделенных полос для общественного транспорта планируется создать в Нижнем Новгороде до 2028 года. Об этом сообщила и.о. директора департамента транспорта администрации Нижнего Новгорода Нина Бочарова в ходе заседания постоянной комиссии нижегородской Думы по транспорту и связи 22 октября 2019 года.

Где появятся "выделенки"?

По словам и.о. главы департамента, программу по созданию новых выделенных полос планируется реализовать в три этапа.

Первый этап

Первый из них – уже в 2020 году. "Выделенки" будут организованы на базе существующей дорожной сети, путем установки знаков и переразметки. В настоящее время рассматриваются участки: Московского шоссе, Окского съезда (от Молитовского моста до пл. Лядова), пр. Гагарина, ул. Новикова Прибоя а также участков от ул. Советская до Канавинского моста и от станции метро Автозаводская до Комсомольского шоссе. По трем из них уже подготовлено техническое задание.

Второй этап

В последующие годы планируется развитие выделенных полос и формирование транспортных коридоров.

Речь идет о продолжении выделенных полос на Московском шоссе, пр. Ленина, Комсомольском шоссе (от пр Ленина до Комсомольской площади), а также организации "выделенок" на ул. Октябрьской революции (до ул. Июльских дней), пр. Героев (от Московского шоссе до ул. 50 лет победы), пр. Ленина (от станции Автозаводской до пр. Кирова).

Третий этап

До 2028 года будут созданы выделенные полосы для общественного транспорта, которые требуют увеличения полос движения. Предварительно это будут участки Московского шоссе от Бурнаковского проезда до ул. Кузбасская, а также Комсомольского шоссе.

Нужны ли выделенные полосы?

Создание новых выделенных полос вызвало разную реакцию среди депутатов. Один из них Евгений Лазарев заявил, что "нужно учитывать баланс интересов, ведь создание выделенных полос для общественного транспорта причиняет неудобство для автомобилистов".

Нижегородский перевозчик Эдуард Степанов, работающий на маршруте по действующей выделенной полосе, по просьбе депутатов, пояснил, что пассажиров общественного транспорта значительно больше, чем автомобилистов, поэтому именно создание "выделенки" этот баланс соблюдает. На собственном опыте он заявил, что время в пути на личном транспорте увеличилось лишь на три минуты, в то время как время движения на общественном с 18 минут сократилось до 8.

"Эта практика не нова, выделенные полосы для общественного транспорта есть во всех крупных городах. Мы видим, что интервал движения снижается, общая скорость увеличивается. Депутаты попросили дептранс подготовить информацию о средствах объективного контроля за дорожной ситуацией, которые применяются и будут применяться для решения ситуативных проблем. Я уверен они убедят жителей", - отметил председатель комиссии Станислав Прокопович.

Ранее руководство МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ) рассказало о преимуществах выделенной полосы для общественного транспорта на пр.Гагарина в Нижнем Новгороде.