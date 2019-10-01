Свыше 60 лотерейных миллионеров проживает в Нижегородской области Бизнес

Фото: пресс-служба Столото

Свыше 60 лотерейных миллионеров проживает в Нижегородской области. Об этом сообщил журналистам директор по продажам компании "Столото" Роман Роменский.

Он отметил, что лотерейные билеты в регионе стали покупать на 37,4% чаще. Спикер убежден, что столь высокие показатели говорят о значительном повышении интереса участников и бизнеса к лотереям, которые начиная с 2014 года в России являются лишь государственными. Теперь их учредители — министерство финансов РФ и министерство спорта РФ.

Кто играет и что выигрывают?

Типичный портрет участника лотереи следующий: это человек в возрасте около 40 лет со средним доходом в 26,5 тысяч рублей. При этом 70% из тех, кто покупает билеты - работают, 68% состоят в браке, свыше 40% имеют высшее образование и детей.

За пять лет в Нижегородской области появилось 63 лотерейных миллионера, троих из которых на настоящий момент разыскивают. Дело в том, что 20 октября в юбилейном 1306 тираже лотереи "Русское лото" три участника из региона выиграли свыше 1 млн рублей и до сих пор не заявили свои права на эти деньги.

Следует заметить, что наибольшее число побед, когда выигрыш превышает 1 млн рублей, традиционно приходится на лотерею "Русское лото", "Жилищную лотерею" и "Рапидо". Что же касается рекордных сумм свыше 5 млн рублей — их получают участники лотереи "Гослото "6 из 45". Например, житель Нижегородской области в 2018 году выиграл 267,5 млн рублей.

Как рассказал Роман Роменский, выигрышными в Нижегородской области ежедневно становятся 5,8 тысяч билетов, причем около половины из них приобретены в онлайн-режиме, через официальный сайт. Дело в том, что нет никакой разницы ни в цене, ни в шансе выиграть.

В планах — утроить число участников

Рекордные показатели, достигнутые компанией в текущем году - далеко не предел развития. Сейчас в стране лишь около 27% жителей участвуют в лотереях, тогда как в Испании, например, речь идет о 75% населения. На втором месте в мире - северная страна Финляндия с 70% участников. Таким образом, потенциал роста для России составляет свыше 66%.

Для достижения этой цели в следующем году в регионах России появится несколько сотен автоматов с лотерейными билетами. Как правило, в тех точках, где сложно разместить полноценные торговые площадки. Среди прочего, уверены в "Столото", это серьезный шаг навстречу интровертам. У человека есть возможность неторопливо, без лишнего общения, выбрать нужный билет, а затем, в случае успеха, получить с помощью автомата выигрыш.

В качестве каналов распространения лотерейных билетов выбраны также автозаправки, продуктовые и ювелирные магазины, "Почта России". Начиная со следующего года в сети "Бристоль" можно будет не только приобрести билеты, но также получить выигрыш.

Лотерейными мошенниками занимается "киберполиция"

"Важно, что сейчас в России есть только государственные лотереи. Никаких других официальных не существует. Чем популярнее становимся мы, особенно если речь идет о знаковых тиражах, тем чаще приходят сообщения с предложением сыграть в какую-нибудь искаженную версию нашей лотереи. Мы на каждое такое сообщение, полученное от наших участников, коллег или знакомых, реагируем и передаем нашему партнеру — компании по борьбе с киберпреступлениями. Мы огромное количество средств инвестируем в то, чтобы предостеречь участников лотерей", - подчеркнул Роман Роменский.

Как добавили другие представители компании, в случае участия в лотерее безопасно оставлять свои данные лишь на сайте "Столото". В противном случае ими могут завладеть мошенники. Еще один важный нюанс заключается в том, что за выигрыш никто не требует денег. Если же подобное происходит, особенно в случае, если билет вы не покупали, скорее всего с вами связались злоумышленники.

Шанс выиграть есть у каждого

Шанс выиграть, сказал журналистам Роман Роменский, есть абсолютно у каждого участника. При этом нет никакой зависимости ни от количества купленных билетов, ни от периодичности их приобретения. Бывает, что человеку кто-то дарит счастливый билет, а о выигрыше он узнает лишь случайно в следующем году. К слову, забрать деньги он может на протяжении 3,5 лет, затем невостребованные средства перечисляются в бюджет.

Что же касается налогов - в случае, если участвовал российский гражданин, речь идет о 13%, иностранный - 35%. При этом выигрыш до 4 тысяч рублей вообще не облагается налогом. Если же сумма больше 15 тысяч рублей - по закону требуется идентификация. Компания "Столото" помогает на всех этапах, в том числе при оформлении необходимых справок о налогах, а сами налоговые сборы уплачивает "автоматически" при перечислении выигрыша.

СПРАВКА:

"Столото" — бренд крупнейшего в России распространителя государственных лотерей. На сегодняшний день целевые отчисления в бюджет от лотерейной деятельности составляют 12,5 млрд рублей.