Детское хирургическое отделение откроется на базе больницы №40 в Нижнем Новгороде Общество

Детское хирургическое отделение откроется на базе больницы №40 в Нижнем Новгороде. Этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Детское хирургическое отделение больницы №40 откроется на базе многопрофильного стационара для взрослых. Этот стационар оказывает круглосуточную плановую и экстренную помощь взрослому населению Автозаводского района Нижнего Новгорода.

В минздраве добавили, что в городской клинической больнице №40 отсутствует возможность оказания хирургической помощи детям в соответствии современными требованиями. Наиболее сложные случаи перенаправляются в городскую больницу №27.

Прием детей осуществляется общим потоком со взрослыми пациентами, выделить отдельный прием детей не позволяют конструктивные особенности стационара.

В штате учреждения отсутствуют специалисты педиатрического профиля, консультация которых нередко необходима как плановым, так и экстренным пациентам. Именно поэтому оказание хирургической помощи должно быть организовано на базе детского многопрофильного стационара.

Кроме того, по современным требованиям при оказании хирургической помощи детям предпочтительным являются малоинвазивные вмешательства (лапароскопические операции). Однако, лапароскопическое оборудование в детском хирургическом отделении городской клинической больницы №40 отсутствует.

«Учитывая вышесказанное, целесообразно перевести потоки детей с хирургической патологией в учреждение, где имеются все необходимые условия для оказания хирургической и травматологической помощи», - сообщили в минздраве.

Нижегородская больница №27 является многопрофильным педиатрическим стационаром, в котором в настоящее время уже оказывается медицинская помощь детям, в том числе по профилю детская хирургия, травматология и урология. В составе учреждения имеется отделение детской реанимации. Специалисты оказывают все виды хирургических вмешательств, в том числе лапароскопическим доступом круглосуточно. Учреждение рассчитано на то, что в нем можно дополнительно установить 45 коек хирургического профиля.

Таким образом, сокращения уменьшение объемов хирургической помощи детям Автозаводского района не произойдет.

Оказание медицинской помощи детям Автозаводского района, требующих хирургической и травматологической помощи, будет выглядеть следующим образом:

- амбулаторная травматологическая помощь будет осуществляться, как и прежде, в травматологических пунктах Автозаводского района;

- амбулаторная хирургическая помощь - в детских поликлиниках №25 и №40;

- экстренная травматологическая и хирургическая помощь - в городской клинической больнице №27.