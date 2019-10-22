Частные перевозчики жалуются на отсутствие внимания со стороны администрации Нижнего Новгорода Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Частные перевозчики жалуются на отсутствие внимания к их проблемам со стороны администрации Нижнего Новгорода. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседании постоянной комиссии Гордумы по транспорту и связи 22 октября 2019 года.

Отмена и изменение маршрутов

Депутаты комиссии в очередной раз рассмотрели предложение правового управления нижегородской Думы предоставить право перевозчикам отменять или изменять непопулярные маршруты.

Напомним, что основанием для закрытия маршрута может стать снижение транспортного спроса. К заявлению необходимо приложить подтверждающие это материалы, а именно - исследование пассажиропотока за последние четыре месяца.

Голосование за изменения в Положение об организации регулярных перевозок снова перенесено на месяц.

Правовое управление Гордумы в лице Ирины Масловой попросило эту отсрочку, чтобы учесть замечания, предоставленные нижегородской администрацией. В частности, администрация предложила установить основания для отмены маршрута такие же, как и те что предусмотрены сейчас.

В ходе заседания также обсуждался вопрос о том, что перевозчики, которые участвовали в конкурсе на право работы на целом блоке маршрутов, не имеют право отменить или изменить один из них.

Депутат Артем Савин поинтересовался, как часто перевозчики обращаются в администрацию Нижнего Новгорода с подобными просьбами. На что и.о. директора департамента транспорта городской администрации Нина Бочарова сказала, что "на сегодняшний день ни один перевозчик не обращался".

Диалога администрации с перевозчиками нет, - союз перевозчиков

Это заявление вызвало возмущение главы Союза перевозчиков Нижегородской области Михаила Романычева, присутствующего на заседании. По его словам, такие обращения были, причем неоднократно. На память, он может назвать не менее десяти маршрутов, которые хотели бы изменить путь следования автобусов по маршруту.

"Есть маршруты которые изначально невыгодны - пассажиропоток очень маленький. Немного изменив маршрут по пути следования, можно легко поправить экономическую ситуацию. Перевозчики готовы встречаться и разговаривать, хоть с нами не очень и хотят", - сказал он.

Перевозчик Эдуард Степанов даже назвал конкретные примеры отсутствия диалога с администрацией.

"По просьбе жителей маршрут №92 был продлен до микрорайонов "Цветы" и "Бурнаковский". Мы трижды обращались в администрацию, чтобы увеличить количество автобусов на маршруте, потому что теперь время ожидания автобуса для нижегородцев сильно увеличилось, но нас не услышали. Также мы безрезультатно обращались в администрацию, чтобы продлить маршрут №39 до ул. Героя Шнитникова, где никогда не было автобусного сообщения", - сказал он.

Председатель комиссии Станислав Прокопович заявил, что он не согласен с перевозчиками.

"Нижегородская администрация и я лично неоднократно встречались с перевозчиками, в том числе неделю назад у Елены Лекомцевой (и.о. заместителя главы Нижнего Новгорода по транспорту, - прим. редакции). Другое дело, что на этих встречах обсуждались немного другие вопросы, не касающиеся изменения законодательства", - сказал он.

В результате депутаты приняли решение создать рабочую группу, которая будет урегулировать этот процесс и обеспечит диалог администрации с перевозчиками.