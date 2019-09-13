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Общество

Нижегородская администрация и перевозчики могут получить право закрывать непопулярные маршруты

17 сентября 2019 17:48  [21] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Администрация Нижнего Новгорода и перевозчики могут получить право закрывать непопулярные муниципальные и частные маршруты. Об этом сообщила начальник правового управления Гордумы Ирина Маслава в ходе заседания постоянной комиссии по транспорту и связи 17 сентября 2019 года.

Она представила изменения в Положение об организации регулярных перевозок, согласно которым процесс закрытия маршрута может быть инициирован с двух сторон – со стороны власти и предпринимателей. Для этого необходимо подать заявление и обосновать причины.

Основанием для закрытия маршрута может стать снижение транспортного спроса. К заявлению необходимо приложить подтверждающие это материалы, а именно - исследование пассажиропотока за последние четыре месяца.

Кроме того, планируется сократить срок рассмотрения заявок, касающихся отмены и корректировки маршрутов с 130 до 45 дней.

Поскольку департамент транспорта администрации Нижнего Новгорода не успел ознакомиться с предложенными изменениями заблаговременно, депутаты приняли решение перенести голосование на октябрь.

 

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