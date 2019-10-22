Основную рекультивацию шламонакопителя "Белое море" хотят завершить за месяц Общество

Подрядчик намерен за месяц завершить основную рекультивацию одного из крупнейших в Нижегородской области объектов - шламонакопителя "Белое море", расположенного в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на директора ГБУ НО "Экология Региона" Максима Левина.

"Мы сегодня находимся на финишной прямой, а контракт - на завершающей стадии. Планируем, что основные работы по объекту "Белое море" будут завершены в течение месяца, а к концу года, если погодные условия позволят, будет закончен проект по полигону "Игумново" (еще один объект экологического ущерба в Дзержинске, - прим. редакции)", - сказал Максим Левин.

При этом он добавил, что на этих объектах в 2020 году работа продолжится, но она будет касаться "рекультивации и проведения завершающего этапа работ".

Что касается полигона "Игумново", то в настоящее время тело объекта накрыл многослойный рекультивационный "пирог", в составе которого геотекстиль, георешетка, геомембрана, бентонитовые маты. По информации пресс-службы, работы по формированию тела полигона выполнены на 90%. Больше 3,5 га полигона уже покрыты финишным слоем – биоматами, внутри которых заложены семена многолетних трав.

"Приятно было увидеть работу, которая выполняется на объектах ударными темпами. Чувствуется серьезный контроль со стороны правительства, и мы видим позитивные изменения на объектах накопленного экологического вреда. Стоит отметить, что те уникальные технологии, которые применяются на объектах сегодня, можно и нужно применять для ликвидации других опасных свалок промышленных отходов в Нижегородской области", - отметил депутат Законодательного собрания региона Андрей Тарасов.

Сейчас в Нижегородской области в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология" идет ликвидация трех объектов накопленного экологического вреда в Дзержинске. Это шламонакопитель "Белое море", свалка промышленных отходов "Черная дыра" и полигон ТБО "Игумново".

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время визита на шламонакопитель "Белое море" отметил, что опыт рекультивации трех нижегородских объектов накопленного экологического вреда: "Черная дыра", "Белое море" и "Игумново" в рамках федеральной программы "Чистая страна" национального проекта "Экология" получил хорошую оценку на федеральном уровне.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года.