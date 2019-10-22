Более 9 тысяч нарушений ПДД выявлено на дорогах Нижегородской области в минувшие сутки Происшествия

Более 9 тысяч нарушений ПДД выявлено сотрудниками ГИБДД на дорогах Нижегородской области в минувшие сутки.

Как сообщает ОПБДД и ОАР УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, 22 октября 2019 года в регионе выявлено 9307 нарушений правил дорожного движения.

Стоит отметить, что 23 водителя задержаны за управление транспортным средством в состоянии опьянения, в том числе 2 водителя, повторно управлявший транспортным средством в состоянии опьянения, привлечен по ст. 264 УК РФ.

Почти 60 водителей оштрафованы за нарушение правил проезда пешеходных переходов, 21 за неправильную, ПДД нарушили 61 пешеход.