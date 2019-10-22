Превышена вдвое допустимая концентрация формальдегида в Приокском районе Нижнего Новгорода Общество

Превышена вдвое допустимая концентрация формальдегида в Приокском районе Нижнего Новгорода, сообщает Верхне-Волжское УГМС.

Стоит отметить, что согласно данным общедоступных энциклопедий, формальдегид токсичен. При остром ингаляционном отравлении наблюдается конъюнктивит, острый бронхит, вплоть до отёка лёгких. Постепенно нарастают признаки поражения центральной нервной системы - головокружение, чувство страха, шаткая походка, судороги. Помимо этого, формальдегид внесён в список канцерогенных веществ.



Напомним, что ранее превышение предельно допустимой концентрации фенола было обнаружено в Сормовском районе Нижнего Новгорода.