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Общество

Превышена вдвое допустимая концентрация формальдегида в Приокском районе Нижнего Новгорода

23 октября 2019 10:19  [57] Общество

Превышена вдвое допустимая концентрация формальдегида в Приокском районе Нижнего Новгорода, сообщает Верхне-Волжское УГМС.

Стоит отметить, что согласно данным общедоступных энциклопедий, формальдегид токсичен. При остром ингаляционном отравлении наблюдается конъюнктивит, острый бронхит, вплоть до отёка лёгких. Постепенно нарастают признаки поражения центральной нервной системы - головокружение, чувство страха, шаткая походка, судороги. Помимо этого, формальдегид внесён в список канцерогенных веществ.

Напомним, что ранее превышение предельно допустимой концентрации фенола было обнаружено в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

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Теги:
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