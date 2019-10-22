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Общество

Нижегородская область вошла в пилотный проект Ростуризма "Русские выходные"

23 октября 2019 11:09  [58] Общество

Нижегородская область вошла в пилотный проект Ростуризма "Русские выходные".

На сайте ведомства сообщается, что в сентябре 2019 года был запущен проект "Русские выходные, или в трёх часах до…", и одним из шести пилотных регионов стала Нижегородская область.

Проект разработан для того, чтобы открыть туристические возможности регионов для жителей крупных мегаполисов.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил важность мероприятия для развития событийного туризма, и напомнил, что регион полон интересных историй и объектов, изучать которые можно очень и очень долго. Он убежден, что эта инициатива Ростуризма подарит тысячам людей новые возможности и идеи для прогулок и путешествий.

Отметим, что на настоящий момент проект ориентирован на жителей Москвы, однако его географию планируют расширять. Предполагается, что инициатива Ростуризма повысит уровень информированности жителей столицы о регионе и увеличит туристско-экскурсионный поток.

Любопытно, что в рамках проекта Ростуризм запустил масштабную программу продвижения регионов. Речь идет о наружной рекламе в Москве, видеороликах, и пресс-турах.

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