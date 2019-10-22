Проблемные ФОКи на Гагарина и Кораблестроителей передадут новому застройщику Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты думы Нижнего Новгорода одобрили изменения в перечень муниципального имущества, в отношении которого администрация города вправе заключать договоры аренды, безвозмездного пользования и т.д., касающиеся недостроенных ФОКов на ул. Родионова и пр. Кораблестроителей. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании нижегородской Думы 23 октября 2019 года.

Включение ФОКов в перечень позволит заключить договор с областной компанией "Нижегородстройзаказчик", которая продолжит строительство.

Как сообщила заместитель главы Нижнего Новгорода Наталия Казачкова, в ноябре на заседании Гордумы будет вынесено предложение передать эти недострои в региональную собственность.

В дальнейшем содержать ФОКи также будет область.

За принятие изменений в перечень муниципального имущества "за" проголосовали 33 из 36 присутствующих на заседании депутатов.

Депутат Евгений Лазарев потребовал единого подхода для всех ФОКов города.

Как ранее сообщила и.о. председателя комитета по управлению городским имуществом Нижнего Новгорода Нина Захарова, степень готовности ФОКов на сегодняшний день составляет 10% и 7%.

Также корректировки требует проект строительства.