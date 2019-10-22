Последние новости рубрики Общество
23 октября 2019 12:14  [83] Нижегородцы смогут в режиме онлайн получить информацию о загрязнении воздуха
23 октября 2019 12:09  [103] Три новые мемориальные доски установят в Нижнем Новгороде
23 октября 2019 12:01  [103] Уникальный прибор для выявления в продуктах антибиотиков и гормонов появился в Нижнем Новгороде
23 октября 2019 11:45  [90] Отданный инвестору участок вернут в состав Светлоярского парка в Нижнем Новгороде
23 октября 2019 11:39  [118] Депутаты нижегородской гордумы одобрили создание нового бульвара
23 октября 2019 11:34  [99] Нижегородская дума одобрила передачу кадетской школы-интерната в собственность области
23 октября 2019 11:25  [137] Проблемные ФОКи на Гагарина и Кораблестроителей передадут новому застройщику
23 октября 2019 11:09  [128] Нижегородская область вошла в пилотный проект Ростуризма "Русские выходные"
23 октября 2019 10:49  [161] Новый арт-объект установлен в Кстове при поддержке ЛУКОЙЛа
23 октября 2019 10:19  [145] Превышена вдвое допустимая концентрация формальдегида в Приокском районе Нижнего Новгорода
Общество

Отданный инвестору участок вернут в состав Светлоярского парка в Нижнем Новгороде

23 октября 2019 11:45  [90] Общество
Отданный инвестору участок вернут в состав Светлоярского парка в Нижнем Новгороде

Отданный инвестору участок вернут в состав Светлоярского парка в Нижнем Новгороде

Фото: с сайта rutraveller.ru

Отданный инвестору участок вернут в состав Светлоярского парка в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании 23 октября 2019 года.

Напомним, с такой инициативой выступил заместитель директора МКУ "Комитет охраны окружающей среды и природоохранных ресурсов Нижнего Новгорода" Евгений Иванов в ходе заседания постоянной комиссии Гордумы 15 октября 2019 года.

Ранее участок площадью 5,6 тысяч кв.м. был выведен из состава парка ради коммерческого строительства. Он передан ООО "Гранд", которое планировало разместить на берегу Светлоярского озера коммерческий объект. Договор аренды истек в 2018 году.

Ранее сообщалось, что ООО "Гранд" планировало разместить на территории парка кафе, однако администрация города в октябре 2017 года отказала компании в строительстве этого объекта.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph