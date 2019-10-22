Отданный инвестору участок вернут в состав Светлоярского парка в Нижнем Новгороде Общество

Отданный инвестору участок вернут в состав Светлоярского парка в Нижнем Новгороде Фото: с сайта rutraveller.ru

Отданный инвестору участок вернут в состав Светлоярского парка в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании 23 октября 2019 года.

Напомним, с такой инициативой выступил заместитель директора МКУ "Комитет охраны окружающей среды и природоохранных ресурсов Нижнего Новгорода" Евгений Иванов в ходе заседания постоянной комиссии Гордумы 15 октября 2019 года.

Ранее участок площадью 5,6 тысяч кв.м. был выведен из состава парка ради коммерческого строительства. Он передан ООО "Гранд", которое планировало разместить на берегу Светлоярского озера коммерческий объект. Договор аренды истек в 2018 году.

Ранее сообщалось, что ООО "Гранд" планировало разместить на территории парка кафе, однако администрация города в октябре 2017 года отказала компании в строительстве этого объекта.