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Бизнес

Рекламу будут транслировать на нижегородской телебашне

23 октября 2019 11:52  [141] Бизнес
Рекламу будут транслировать на нижегородской телебашне

Рекламу будут транслировать на нижегородской телебашне

Фото: НИА Нижний Новгород

Реклама будут транслировать на телебашне Нижнего Новгорода. Такое решение приняли депутаты Гордумы на заседании нижегородской 23 октября 2019 года.

Ранее, депград предложил использовать новый тип рекламной конструкции – телебашню. Помимо социально-значимой и праздничной подсветки, на ней будут транслироваться рекламные ролики.

"Телебашня – это лицо города. И та подсветка, которая сейчас организована – это здорово. Почему бы не использовать ее как площадку для рекламодателей", - говорил на постоянной комиссии по развитию города председатель Андрей Дранишников.

Также депутаты поддержали предложение ограничить время работы цифровых рекламных конструкций с 07:00 до 22:00, а не с 08:00 до 23:00, как это было ранее.

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