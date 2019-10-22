Рекламу будут транслировать на нижегородской телебашне
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Реклама будут транслировать на телебашне Нижнего Новгорода. Такое решение приняли депутаты Гордумы на заседании нижегородской 23 октября 2019 года.
Ранее, депград предложил использовать новый тип рекламной конструкции – телебашню. Помимо социально-значимой и праздничной подсветки, на ней будут транслироваться рекламные ролики.
"Телебашня – это лицо города. И та подсветка, которая сейчас организована – это здорово. Почему бы не использовать ее как площадку для рекламодателей", - говорил на постоянной комиссии по развитию города председатель Андрей Дранишников.
Также депутаты поддержали предложение ограничить время работы цифровых рекламных конструкций с 07:00 до 22:00, а не с 08:00 до 23:00, как это было ранее.
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