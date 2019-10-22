Рекламу будут транслировать на нижегородской телебашне Бизнес

Рекламу будут транслировать на нижегородской телебашне Фото: НИА Нижний Новгород

Реклама будут транслировать на телебашне Нижнего Новгорода. Такое решение приняли депутаты Гордумы на заседании нижегородской 23 октября 2019 года.

Ранее, депград предложил использовать новый тип рекламной конструкции – телебашню. Помимо социально-значимой и праздничной подсветки, на ней будут транслироваться рекламные ролики.

"Телебашня – это лицо города. И та подсветка, которая сейчас организована – это здорово. Почему бы не использовать ее как площадку для рекламодателей", - говорил на постоянной комиссии по развитию города председатель Андрей Дранишников.



Также депутаты поддержали предложение ограничить время работы цифровых рекламных конструкций с 07:00 до 22:00, а не с 08:00 до 23:00, как это было ранее.