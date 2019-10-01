Депутаты нижегородской Думы не одобрили рекламные стенды, где частники смогут размещать объявления Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты постоянной комиссии нижегородской Думы по развитию города рассмотрели изменения в Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседании 15 октября 2019 года.

В ходе заседания директор департамента градостроительного развития и архитектуры Нижнего Новгорода Алла Коновницына представила четыре предложения, связанные с размещением рекламы. Реакцию у депутатов они вызвали не однозначную.

Какие предложения депутаты поддержали?

Депград предложил использовать новый тип рекламной конструкции – телебашню. Помимо социально-значимой и праздничной подсветки, на ней будут транслироваться рекламные ролики.

"Телебашня – это лицо города. И та подсветка, которая сейчас организована – это здорово. Почему бы не использовать ее как площадку для рекламодателей", - отметил председатель комиссии Андрей Дранишников.

У депутатов вызвало сомнения, как именно будет проходить отбор рекламных роликов, транслирующихся на телебашню.

"Я думаю, что руководство канала прекрасно понимает какие вещи недопустимы. Та реклама, которая будет там размещаться, уверен, будет заслуживать внимания жителей города", - сказал Андрей Дранишников.

Также депутаты поддержали предложение ограничить время работы цифровых рекламных конструкций с 7:00 до 22:00, а не с 8:00 до 23:00, как это было ранее.

Эти вопросы будут рассмотрены в двух чтениях на заседании Гордумы 23 октября.

Какие предложения депутаты не поддержали?

При этом депутаты единогласно отвергли предложение о введении другого типа рекламных конструкций – рекламного стенда. Он представляет собой конструкцию высотой 160 см, на которой с одной стороны будет размещена реклама владельца стенда, а другая сторона будет предоставлена под частные объявления.

По словам Аллы Коновницыной, установка таких стендов поможет в борьбе с бесконтрольной расклейкой объявлений в городе.

Депутат Руслан Станчев усомнился в эстетической ценности данного стенда. По его словам, многочисленные разноцветные и разноформатные объявления будут выглядеть на нем как лоскутное одеяло.

"Мне кажется здесь не совсем понятна логика борьбы с теми объявлениями, которые есть на столбах. Не получится ли так, что мы по-прежнему будем иметь объявления на столбах, и такую же аляпистую историю на стендах?", - сказал он.

Андрей Дранишников также отметил, что высота стендов не будет удобна для нижегородцев. Учитывая сугробы, часть стенда попросту будет не видна. К тому же не каждый захочет наклоняться, чтобы прочитать объявление, размещенное внизу.

Другой депутат - Павел Пашинин подчеркнул экономическую нецелесообразность данных стендов. По его мнению, пока не будет подсчитано количество таких конструкций, необходимых для всего объема расклейки, говорить о них нет смысла.

Также вопросы вызвало предложение о запрете рекламы на жилых домах. По мнению депграда, она нарушает эстетическое единство города.

"С одной стороны, мы боремся за красоту, и это правильно. С другой, те ТСЖ, которые сдают стены своих домов в аренду, получают дополнительный доход. Решение запретить ее – по сути лишить владельцев квартир возможности тратить деньги на свой дом – цветы, чистоту подъездов. Мы, по сути, лезем в карман к людям. Запретить все – это может и легко, но в данной ситуации не совсем логично", - высказал свое мнение Руслан Станчев.

Депутат Роман Буланов согласился с Русланом Станчевым и поделился, что ТСЖ, где он живет, тоже часто использует такой способ получения дохода. Он предложил не запрещать рекламу на жилых домах повсеместно, а лишь ограничить на центральных и исторических улицах города.

Решение по этим вопросам планируется отложить на месяц. За это время депутаты подготовят свои предложения по данному вопросу.

Напомним, более 3 тысяч незаконных рекламных объявлений убрали в Нижнем Новгороде.