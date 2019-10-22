Три новые мемориальные доски установят в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Три новые мемориальные доски установят в Нижнем Новгороде. Такое решение приняли депутаты гордумы на заседании 23 октября 2019 года.

Речь идет о памятных знаках летчику-испытателю Николаю Алифанову, полковнику внутренней службы Ивану Рязанову, и в память об открытии 100 лет назад в Нижнем Новгороде школы стрельбы по воздушному флоту.

Напомним, памятный знак Николаю Алифанову планируется установить на фасаде дома №19 по улице Советская, Ивану Рязанову - на фасаде здания №2 пожарно-спасательной части ФКГУ "1 Отряд федеральной противопожарной службы по Нижегородской области", в память о зенитной артиллерии - на фасаде дома №20 в Плотничном переулке.

В ходе заседания депутат Евгений Лазарев предложил снять вопрос создания последней таблички, т.к. по его мнению не стоит привлекать внимание молодёжи к такого рода подразделениям.

СПРАВКА:

Николай Григорьевич Алифанов (22 июля 1912 года село Алферово Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии - 6 февраля 1986 года, город Горький). В 1938 году поступил на работу на Горьковский авиационный завод летчиком-испытателем. В начале войны ему было поручено создать в городе Горьком собственную эскадрилью ПВО на базе авиазавода. После войны он испытывал реактивную технику МиГ-17, МиГ -19, МиГ 21.

В 1957 году ему за мужество и героизм ему было присвоено звание Героя Советского Союза, а в 1963 году – звание "Заслуженный летчик-испытатель СССР".

Иван Федорович Рязанов начиная с 1957 года проходил службу на различных должностях. Был награждён знаком отличия как лучший работник пожарной охраны, а также медалью за отвагу на пожаре.