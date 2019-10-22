"Бийский олеумный завод" присоединят к дзержинскому заводу им. Свердлова Экономика

Фото: с сайта завода им.Свердлова

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дзержинский завод им. Свердлова будет реорганизован путем присоединения к нему Бийского олеумного завода (Алтайский край). Об этом сообщается на интернет-портале правовой информации, где опубликован соответствующий указ президента России Владимира Путина.

Отмечается, что присоединение состоится для повышения эффективности управления имуществом.

Реорганизацию планируется осуществить в 12-ти месячный срок.

Напомним, в августе 2018 года в здании цеха утилизации мин на заводе им. Свердлова произошел взрыв, площадь повреждений составила около 100 кв. метров.

Напомним также, что 1 июня этого года на производственной площадке АО "ГосНИИ "Кристалл" произошли несколько взрывов, было разрушено пять зданий. Ударной волной нанесены повреждения производственно-складским сооружениям ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова", АО "ГосНИИмаш", зданиям и строениям муниципальной инфраструктуры и частной собственности города (преимущественно остекление).

СПРАВКА:

Завод им. Свердлова - базовое предприятие боеприпасной отрасли страны. В течение многих лет оно является полигоном для отработки инновационных технологий, новых изделий, уникального оборудования, автоматизированных систем управления и их освоения в производстве.

"Бийский олеумный завод" (работает с 1950 года) занимается производством промышленных ВВ, олеума, серной кислоты и электролитов, присадки к дизельному топливу, модификатора бетонов, дорожных и фасадных красок, экспериментальным производством, разрабатывает оборудование для разных отраслей промышленности, проводит исследования и испытание взрывчатых материалов.