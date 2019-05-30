МЧС сообщило о пяти разрушенных зданиях в результате взрыва на дзержинском заводе "Кристалл" Происшествия

МЧС сообщило о пяти разрушенных зданиях в результате взрыва на дзержинском заводе "Кристалл".

Как информирует региональное управление МЧС России, 1 июня 2019 года в Дзержинске в результате взрыва в цехе полимеров завода "Кристалл" разрушено пять зданий - три складских и два производственных на общей площади 800 кв.м.

Согласно предоставленной информации, пламя перекинулось на травянистую подстилку за периметром предприятия. По данным на 16:00, производится тушение травянистой растительности, угрозы нет, площадь горения составляет 400 кв.м.

Сообщается, что на месте для ликвидации последствий ЧП задействовано 458 человек, 59 единиц техники из них от МЧС России 134 человека и 25 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на "Кристалле" разрушено административное здание, на предприятии был пожар, его площадь составляла 100 кв.м.

По данным оперативного штаба, созданного по поручению губернатора Глеба Никитина, угрозы загрязнения воздуха после ЧП в Дзержинске нет.

Региональный минздрав сообщил о 42 обратившихся за медпомощью гражданах после взрывов в Дзержинске. 28 человек после осмотра медиками были отпущены домой.

Как сообщает областное управление Роспотребнадзора, радиационный фон находится в норме.