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Бизнес

Дзержинские тепловые сети получили паспорт готовности к отопительному сезону

23 октября 2019 15:56  [91] Бизнес

Дзержинские тепловые сети (ДТС) Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" получили паспорт готовности к отопительному сезону 2019/2020 гг. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Документ, подписанный и.о. директора департамента ЖКХ администрации Дзержинска Александром Харчиным, выдан на основании акта проверки готовности объектов ДТС к отопительному периоду. Проверка проводилась в отношении магистральных, распределительных и квартальных тепловых сетей, центральных тепловых пунктов и их оборудования.

"Выводы комиссии подтвердили готовность тепловых сетей города к работе в осенне-зимний период. В ходе подготовки к ОЗП компания осуществила весь запланированный объем ремонтно-профилактических работ на теплофикационном оборудовании и выполнила все необходимые условия для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей", - сказал технический директор – главный инженер ДТС Алексей Семянов.

При подготовке к отопительному сезону в Дзержинске проведена перекладка 6,9 км внутриквартальных и 1 км магистральных тепловых сетей, реализован завершающий этап проекта полномасштабной диспетчеризации ДТС.

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