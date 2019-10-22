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Экономика

Виталий Мутко и Глеб Никитин оценили энергоэффективную котельную "Теплоэнерго"

23 октября 2019 16:20  [96] Экономика

Фото: Кирилл Мартынов

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Мутко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценили энергоэффективную котельную "Теплоэнерго" в Нижнем Новгороде 23 октября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

"Шестая часть (20 из 124) котельных предприятия, обеспечивающих теплом нижегородцев, уже работает по принципам бережливого производства. В рамках проекта "Эффективный регион" создан крупный объект бережливого производства – котельная на ул. Академика Баха, 4. Она обеспечивает теплоснабжение и горячее водоснабжение большого микрорайона – 128 жилых домов и 15 социальных учреждений", - рассказал Глеб Никитин.

Общая сумма затрат составила 19 млн рублей. За счет ремонта и замены оборудования на современное и энергоэффективное достигнутая экономия по году составила 7,9 млн рублей.

В перспективе планируется, что 100% объектов компании будут соответствовать требованиям производственной системы "Теплоэнерго".

(фото: Кирилл Мартынов)

Министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков доложил о том, как в регионе начался отопительный сезон. В установленные сроки все жилые дома и социальные объекты получили тепло - областное правительство контролировало процесс в ежедневном режиме, по видеосвязи организовав оперативные совещания с муниципалитетами области.

Генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин сообщил, что в рамках проекта "Эффективный регион" на данной котельной проведен ряд мероприятий по повышению эффективности с реализацией современных бережливых ремонтных и организационных технологий.

"Важно, что улучшения, которые проводились на этом источнике, мы делали при непосредственном участии основного производственного персонала, учитывая их предложения", - сказал он.

По словам мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова, сотрудники мастерского участка, относящегося к котельной на улице Академика Баха, могут удаленно в режиме реального времени получать информацию о диаметре труб, конфигурации, длине, а также данные о проведенных ремонтах через систему "ТеплоГраф", где на карте отмечены теплосети и другие объекты.

"Если происходят аварии, естественно, жителям очень важно, особенно в отопительный сезон, чтобы работы были проведены максимально оперативно. Внутренняя организация работы позволяет оптимизировать работу ремонтных бригад, сделать ее быстрее, проще и эффективнее", - сказал Владимир Панов.

Ранее сообщалось, что Андрей Харин проверил работу "бережливой" котельной в Нижнем Новгороде.

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