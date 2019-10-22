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Происшествия

Более 40 сайтов по продаже фальшивых свидетельств о ЕГЭ обнаружила прокуратура Сормовского района

23 октября 2019 16:33  [28] Происшествия

Более 40 сайтов по продаже фальшивых свидетельств о результатах Единого государственного экзамена (ЕГЭ) обнаружила прокуратура Сормовского района. Об этом сообщили в ведомстве со ссылкой на старшего помощника прокурора района Герасименко.

"В ходе осуществления мониторинга сети Интернет выявлены интернет-ресурсы, на которых предлагают за денежное вознаграждение приобрести фальшивые свидетельства о результатах ЕГЭ, а также дипломы ВУЗов, техникумов, колледжей и ПТУ", - говорится в сообщении.

Прокуратура района в октябре 2019 года направила в суд заявления по 41 ресурсу. Рассмотрение исков находится на контроле ведомства.

Ранее сообщалось, что нижегородская прокуратура заблокировала более 40 сайтов по продаже дипломов и медсправок.

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