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Бизнес

Нижегородский филиал ЭнергосбыТ Плюс ограничивает подачу тепловой энергии за долги

23 октября 2019 17:53  [76] Бизнес

Нижегородский филиал ЭнергосбыТ Плюс 22 октября ограничил подачу тепловой энергии нежилому объекту в Кстове, находящегося в собственности ООО "Н Петрос". Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Т Плюс".

Общая сумма просроченной задолженности за тепловую энергию данной организации составляет порядка 180 тысяч рублей.

В соответствии с п. 83 Правил организации теплоснабжения в РФ руководство ООО "Н Петрос" обязано самостоятельно осуществить ограничение режима потребления в отношении своих теплопотребляющих установок в заявленные в уведомлении сроки. В случае непогашения задолженности подача тепловой энергии будет полностью прекращена по истечении пяти дней с момента введения ограничения.

Невыполнение потребителем тепловой энергии требования о самостоятельном ограничении режима потребления влечет штраф на должностных лиц в размере от 10 до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от двух до трех лет; на юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей.

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