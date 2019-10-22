"Профицит и устойчивость федбюджета должны гарантировать исполнение социальных обязательств в полном объёме", – Денис Москвин Политика

Депутаты Государственной думы РФ приняли в первом чтении проект федерального бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов. Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО партии "Единая Россия"

По словам депутата Госдумы, секретаря Нижегородского регионального отделения "Единой России" Дениса Москвина, контроль целевого расходования средств и их грамотного распределения – один из ключевых показателей эффективности бюджета.

"Нам удалось обеспечить исполнение важнейших социальных обязательств в бюджете на ближайшие три года. Самые востребованные среди наших граждан направления отражены в проекте в полном объёме. Мы серьёзно увеличили расходы на образование, медицину, социальную поддержку населения и развитие сельских территорий. И, конечно, развитие инфраструктуры и благоустройство территорий. И сейчас принципиально важно обеспечить контроль воплощения заложенных в документе цифр в жизнь и эффективное расходование средств", - рассказал Денис Москвин.

"Принимаемый нами бюджет направлен во многом на исполнение поручений президента. До второго чтения будет проделана колоссальная работа по внесению поправок, но важнейшие принципы останутся неизменными – нынешний бюджет должен стать настоящей программой развития", - добавил депутат.