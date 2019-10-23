Нижегородский минтранс готовит программу обновления муниципальных автопарков на пять лет Общество

Министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев в рамках правительственного часа 24 октября 2019 года рассказал депутатам нижегородского Законодательного собрания о работе, которую региональный минтранс проводит по оптимизации пассажирских перевозок. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В частности, до конца года региональный минтранс планирует собрать информацию от муниципальных автопредприятий, чтобы на ее основе разработать программу по обновлению подвижного состава на ближайшие пять лет. Павел Саватеев подчеркнул, что работа по обновлению подвижного состава уже начата: для Арзамаса закуплено 17 автобусов, они уже работают на городских маршрутах. Автопарк в этом году пополнится 52 новыми автобусами (часть их них уже прибыли в город), для Нижнего Новгорода до конца года планируется закупить 200 новых автобусов.

Кроме того, пересматриваются методики компенсации перевозчикам выпадающих доходов от перевозки льготников.

"Внедрение АСОП позволяет выплачивать перевозчикам компенсации выпадающих доходов, исходя из реального числа перевезенных льготников", - пояснил Павел Саватеев.

Напомним, что часть льготных категорий граждан уже пользуются транспортными картами. Минтранс Нижегородской области готовит предложения по переводу на транспортные карты учащихся и студентов. Предлагаются четыре новых вида проездных документов: на 20, 40 и 60 поездок, которые будут действовать три месяца, и безлимитный проездной документ сроком на один месяц. Предусматриваются новые тарифы без привязки к одному маршруту – это важно в тех случаях, когда кроме школы детям и подросткам необходимо добраться до кружков и спортивных секций. Расчетная стоимость одной поездки для учащихся и студентов составляет около 10 рублей.