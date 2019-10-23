Нижегородские муниципалитеты теперь будут получать 20% налога благодаря упрощенной системе налогообложения

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Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 24 октября приняли в двух чтениях изменения в закон "О межбюджетных отношениях в Нижегородской области". Об этом сообщает пресс-служба ЗС НО.
Законопроектом, в частности, предлагается закрепление за бюджетами муниципальных районов и городских округов 20% налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Как отметил председатель комитета Законодательного собрания по бюджету и налогам Александр Шаронов, данная идея обсуждалась давно, и теперь будет реализована с 2020 года.
"Главная цель – создать стимулы и мотивацию у местных органов власти для работы с малым и средним бизнесом, для наращивания своей собственной налогооблагаемой базы", - сказал председатель профильного комитета регионального парламента.
При расчете модельных бюджетов в отдельный расчет выделены определенные расходные обязательства, включаемые в общий объем модельных расходов муниципальных образований, а именно:
на проведение муниципальных выборов;
на обеспечение деятельности единых дежурно-диспетчерских служб;
на обслуживание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО);
на вывоз мусора после проведения субботников и с мест массового отдыха населения;
на уличное освещение;
на другие расходы в области образования в части выплаты заработной платы с начислениями на нее.
"Предусмотрен еще целый ряд расходов в муниципалитетах. Теперь средства на эти цели будут учтены в модельных расходах и подкреплены финансово", - пояснил Александр Шаронов.
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