Последние новости рубрики Экономика
24 октября 2019 12:11  [104] Нижегородские муниципалитеты теперь будут получать 20% налога благодаря упрощенной системе налогообложения
24 октября 2019 11:53  [142] Доходы бюджета Нижегородской области увеличены на 1,5 млрд рублей
24 октября 2019 11:41  [103] Почти 1 млрд рублей из нижегородского бюджета направят на поддержку обманутых дольщиков
23 октября 2019 16:20  [178] Виталий Мутко и Глеб Никитин оценили энергоэффективную котельную "Теплоэнерго"
23 октября 2019 15:11  [569] "Бийский олеумный завод" присоединят к дзержинскому заводу им. Свердлова
23 октября 2019 14:01  [210] Нижегородские депутаты утвердили сокращение доходов городского бюджета на 39 млн рублей
23 октября 2019 12:24  [270] Господдержка в размере 26,7 млн рублей будет оказана нижегородским аграриям за увеличение посевов льна
21 октября 2019 16:46  [540] Почти 1 млрд рублей из нижегородского бюджета направят на поддержку обманутых дольщиков
21 октября 2019 15:39  [275] Нижегородцы могут поддержать лучшие практики региона в рамках конкурса АСИ до ноября
21 октября 2019 11:58  [453] Строительство водоотведения на нижегородской станции "Малиновая гряда" обойдется в 478 млн рублей
Экономика

Нижегородские муниципалитеты теперь будут получать 20% налога благодаря упрощенной системе налогообложения

24 октября 2019 12:11  [104] Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 24 октября приняли в двух чтениях изменения в закон "О межбюджетных отношениях в Нижегородской области". Об этом сообщает пресс-служба ЗС НО.

Законопроектом, в частности, предлагается закрепление за бюджетами муниципальных районов и городских округов 20% налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Как отметил председатель комитета Законодательного собрания по бюджету и налогам Александр Шаронов, данная идея обсуждалась давно, и теперь будет реализована с 2020 года.

"Главная цель – создать стимулы и мотивацию у местных органов власти для работы с малым и средним бизнесом, для наращивания своей собственной налогооблагаемой базы", - сказал председатель профильного комитета регионального парламента.

При расчете модельных бюджетов в отдельный расчет выделены определенные расходные обязательства, включаемые в общий объем модельных расходов муниципальных образований, а именно:
на проведение муниципальных выборов;
на обеспечение деятельности единых дежурно-диспетчерских служб;
на обслуживание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО);
на вывоз мусора после проведения субботников и с мест массового отдыха населения;
на уличное освещение;
на другие расходы в области образования в части выплаты заработной платы с начислениями на нее.

"Предусмотрен еще целый ряд расходов в муниципалитетах. Теперь средства на эти цели будут учтены в модельных расходах и подкреплены финансово", - пояснил Александр Шаронов.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph