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Общество

Нижегородцам продлили льготы на выплату взносов за капремонт домов

24 октября 2019 12:31  [88] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 24 октября приняли в двух чтениях изменения в закон "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области". Об этом сообщает пресс-служба ЗС НО.

Проект изменений внесла фракция "Единая Россия" в региональном парламенте.

Теперь льготные категории граждан смогут воспользоваться компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт еще на протяжении трех лет, что и предусматривают изменения в данный закон.

Речь идет об одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет. Этой категории станут компенсировать 50% от взноса на капремонт. Компенсацию в 100% получают нижегородцы 80-и лет. Еще 100% компенсации предоставляют проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70-и лет - в размере 50%, 80-и лет — 100%.

В пресс-службе напомнили, что величина ежемесячной денежной компенсации рассчитывается исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного правительством Нижегородской области, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий.

"Поддержка социально незащищенных категорий граждан – наш безусловный приоритет. Льгота по уплате взносов за капитальный ремонт в Нижегородской области очень востребована, поэтому мы приняли решение продлить действие данной меры социальной поддержки. В регионе принимается трехлетний бюджет, в рамках которого мы смогли продлить данные льготы на все три предстоящих года", - пояснила заместитель председателя Законодательного собрания Ольга Щетинина.

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