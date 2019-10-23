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Политика

Нижегородские депутаты инициировали поправки в федеральный закон об ограничении распития алкоголя

24 октября 2019 14:01  [86] Политика

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании 24 октября решили внести поправки в федеральный закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". Об этом сообщает пресс-служба ЗС НО.

Госдума РФ приняла данный законопроект в I чтении. Закон запрещает розничную продажу алкоголя в помещениях, которые расположены в многоквартирных домах, если площадь данного помещения не превышает 20 квадратных метров.

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области предложили поправку, которая предусматривает увеличение данной площади до 50 метров.

Такая поправка связана с тем, что лицензирующий орган при выдаче соответствующей лицензии не вправе запросить у предпринимателя документы (например, план помещения или кадастровый паспорт), в которых указывается площадь зала обслуживания. А общая площадь объекта общественного питания указывается в договоре аренды помещения или в свидетельстве о собственности помещения, которые в обязательном порядке предоставляются предпринимателем в лицензирующий орган.

"То, что сейчас приняли в первом чтении, по моему мнению, является первым шагом – регионам передали полномочия. Мы продолжим активную работу с депутатами Госдумы в преддверии принятия закона во втором чтении", - сказал заместитель председателя комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Василий Суханов.

Постановление о внесении поправок будет направлено в Государственную думу ФС РФ.

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