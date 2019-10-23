Нижегородские депутаты обсудили недостатки и преимущества пассажирского транспорта Общество

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области в ходе правительственного часа 24 октября обсудили недостатки и преимущества пассажирского транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ЗС НО.

С докладом по этому вопросу выступил министр транспорта и автомобильных дорог области Павел Саватеев.

Он сказал, что в настоящее время на регулярных маршрутах Нижегородской области работает 3200 автобусов, из которых 502 автобуса - с низким уровнем пола или оборудованных аппарелью (специализированная площадка, которая предназначена для подъема-спуска). В четвертом квартале 2019 года будет приобретено еще 200 автобусов с низким уровнем пола. Следует также отметить, что комплектация приобретаемых автобусов адаптируется к месту его использования (повышенная проходимость, наличие аудиогида, кондиционер).

Оснащение автовокзалов и автостанций также является одним из показателей качества транспортного обслуживания. При строительстве новых или реконструкции существующих автостанций строго соблюдаются требования к их оборудованию и оснащению.

В частности, это доступность для маломобильных граждан, наличие визуальных информаторов и других технических средств, позволяющих безбарьерно перемещаться на территории автовокзала и автостанции. Всего на территории Нижегородской области работает 21 объект транспортной инфраструктуры, доступный для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

С января 2019 года на всей территории региона внедрена автоматизированная система оплаты проезда. С 1 мая 2019 года завершен перевод пенсионеров, инвалидов и других социальных групп населения, имеющих право на льготы при проезде в общественном транспорте, на использование транспортных карт.

В настоящее время правительство Нижегородской области реализует мероприятия по переводу на транспортные карты учащихся и студентов, что позволит оплачивать перевозчику фактически выполненные услуги. В министерстве транспорта и автомобильных дорог прорабатываются различные варианты новых проездных документов. Приоритетным направлением является создание проездных, схожих по принципу действия с льготными социальными транспортными картами. Предлагаются четыре новых вида проездных документов: на 20, 40 и 60 поездок, которые будут действовать 3 месяца, и безлимитный проездной документ сроком на 1 месяц.

В докладе также были затронуты аспекты, связанные с пополнением подвижного состава автопарков, организацией мультимодальных перевозок по схеме "поезд + автобус", интеграцией пригородного железнодорожного транспорта в автоматизированную систему оплаты проезда Нижнего Новгорода.

После доклада министр ответил на вопросы депутатов.

"Тема, связанная с работой общественного транспорта, требует к себе особого внимания. Очевидно, что они касаются практически каждого жителя Нижегородской области. Профильный комитет регионального парламента вместе с областным минтрансом внимательно смотрит, какие моменты нуждаются в доработке. Мы оперативно реагируем на обращения граждан, а при необходимости в областное и федеральное законодательство вносятся соответствующие изменения", - сказал председатель комитета Законодательного собрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

Также на заседании Законодательного собрания депутаты поддержали проект изменений в федеральный закон об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом.

В частности, предлагается предусмотреть создание и ведение реестра недобросовестных перевозчиков. Планируется, что этим будет заниматься федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта (минтранс).

По мнению авторов инициативы, реестр недобросовестных перевозчиков позволит не допускать в течение года к участию в открытом конкурсе юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и участников простого товарищества, которые не выполнили определенные требования. Например, не приступили к осуществлению регулярных перевозок в срок, установленный в соответствующих свидетельствах, осуществляли регулярные перевозки после вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии, а также занимались нелегальными перевозками пассажиров.

Как отметил Владимир Солдатенков, создание реестра недобросовестных перевозчиков заставит пересмотреть свое отношение к работе многих перевозчиков, и, как следствие, позволит повысить качество транспортного обслуживания. Проект изменений в федеральный закон будет направлен в Государственную думу ФС РФ.