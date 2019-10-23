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Пассажирский автобус попал в ДТП около автостанции Шербинки в Нижнем Новгороде 24 октября 2019 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Пассажирский автобус и автомобиль Subaru столкнулись на проспекте Гагарина около кафе "Облака". В автобусе на момент аварии находилось пять человек. В результате столкновения пострадавших нет. Все пассажиры самостоятельно вышли из транспорта.
Причины ДТП в настоящее время выясняются. Однако, очевидцы в социальных сетях сообщают, что после столкновения водитель иномарки вышел из машины с банкой пива в руках.
Напомним, поезд врезался в большегруз с химическими веществами на Игумновском шоссе.
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