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Происшествия

Пассажирский автобус попал в ДТП около автостанции Шербинки

24 октября 2019 15:40  [120] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пассажирский автобус попал в ДТП около автостанции Шербинки в Нижнем Новгороде 24 октября 2019 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Пассажирский автобус и автомобиль Subaru столкнулись на проспекте Гагарина около кафе "Облака". В автобусе на момент аварии находилось пять человек. В результате столкновения пострадавших нет. Все пассажиры самостоятельно вышли из транспорта.

Причины ДТП в настоящее время выясняются. Однако, очевидцы в социальных сетях сообщают, что после столкновения водитель иномарки вышел из машины с банкой пива в руках.

Напомним, поезд врезался в большегруз с химическими веществами на Игумновском шоссе.

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