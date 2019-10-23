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Общество

Фонд "Память поколений" передал госпиталю ветеранов Нижнего Новгорода медтехнику на сумму свыше 5 млн рублей

24 октября 2019 16:34  [31] Общество

Благотворительный фонд "Память поколений" передал ГБУЗ НО "Нижегородскому областному неврологическому госпиталю ветеранов войн" новейшее медицинское оборудование на общую сумму свыше 5 млн рублей, сообщает пресс-служба фонда.

Новое оборудование улучшит процессы реабилитации и терапии ветеранов: госпиталь получил специальные аппараты для электростатического, пневмо- и гидромассажа, магнитотерапевтические и механотерапевтические установки, водолечебную и сухую углекислую ванны.

В торжественной церемонии вручения на территории госпиталя приняли участие заместитель директора ГКУ здравоохранения Нижегородской области «Центра медицинской инспекции» Леонид Федянцев, главный врач ГБУЗ НО «Нижегородского областного неврологического госпиталя ветеранов войн» Олег Евстафьев, операционный директор Благотворительного фонда «Память поколений» Надежда Халдеева.

Напомним, что история создания областного неврологического госпиталя ветеранов войн уходит своими корнями в далекие 30 годы прошлого века. На базе Егорьевских бань, в здании которых и по сей день располагается госпиталь, был основан научно-исследовательский институт физиотерапии и курортологии. В 1941 году в связи с началом Великой Отечественной войны там был развернут эвакуационный госпиталь №2799 с приоритетным хирургическим направлением. С 1943 года основной задачей Госпиталя становится реабилитация и восстановление здоровья инвалидов Отечественной войны. С 1947 года в Госпитале оказывается высококвалифицированная помощь больным неврологического профиля в стационарных условиях, разрабатываются и применяются уникальные методики бальнеолечения, грязелечения, физиотерапии.

Фонд "Память поколений" - единственная в России некоммерческая организация, формирующая новую благотворительную традицию по оказанию адресной высокотехнологичной помощи ветеранам всех боевых действий, в которых принимала участие наша страна. Основан 22 июня 2015 года. За время работы помощь оказана более 10 500 ветеранам, проживающим в различных городах России от Калининграда до Владивостока.

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