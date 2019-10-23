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Общество

Нижегородские МФЦ показали высокую эффективность работы в III квартале 2019 года

27 октября 2019 12:52  [37] Общество

Нижегородские МФЦ показали высокую эффективность работы в III квартале 2019 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В сообщении говорится, что Минэкономразвития представило рейтинг по организации работы МФЦ страны за III квартал 2019 года. Нижегородская область продемонстрировала высокий уровень эффективности организации деятельности сети МФЦ, набрав более 85 баллов.

Рейтинг Минэкономразвития формировался по 3 группам эффективности: высокая - более 85 баллов, средняя – 75-85 баллов, удовлетворительная – 55-75 баллов.

Напомним, в рейтинге субъектов РФ за 2018 год Нижегородская область набрала 92,72 балла и вошла в группу с высокой степенью эффективности.

Ежеквартальный рейтинг представляет собой комплексную оценку деятельности сети центров «Мои Документы», в числе которых выполнение требований действующего законодательства, регулирующего деятельность МФЦ, и соответствующих методических рекомендаций. Субъекты РФ оцениваются по ряду показателей, в числе которых доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», количество оказываемых в МФЦ услуг из обязательного перечня, соответствие правилам организации деятельности МФЦ, единому фирменному стилю и т.д. Также в рейтинге учитывается использование регионами информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг «Ваш контроль» для оценки качества предоставления услуг в МФЦ.

СПРАВКА:
В настоящее время на территории Нижегородской области открыты и функционируют 66 МФЦ, в том числе МФЦ для бизнеса. Многофункциональные центры региона оказывают 140 видов услуг. С начала 2019 года жителям региона оказано порядка 2 млн услуг.

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Теги:
МФЦ
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