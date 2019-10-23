Новое медоборудование поступило в нижегородский областной неврологический госпиталь ветеранов войн Общество

Фото: Нижегородский минздрав

Новое медицинское оборудование поступило в нижегородский областной неврологический госпиталь ветеранов войн. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" до конца текущего года новым медицинским оборудованием будет дооснащено 37 медицинских организаций

Торжественное мероприятие, в ходе которого Благотворительный фонд "Память поколений" передал медицинское оборудование, состоялось 24 октября 2019 года.

В мероприятии приняли участие заместитель директора "Центра медицинской инспекции" министерства здравоохранения Нижегородской области Леонид Федянцев, главный врач Нижегородского областного неврологического госпиталя ветеранов войн Олег Евстафьев и операционный директор Благотворительного фонда "Память поколений" Надежда Халдеева.

"Развитие системы здравоохранения, строительство новых объектов, обновление оборудования, все это направлено на улучшение качества оказания медицинской помощи населению. Сегодня весомый вклад в общее дело внес благотворительный фонд "Память поколений", передавший нашему госпиталю современное высокотехнологичное оборудование, которое, в первую очередь, будет способствовать достижению целей национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография", программы "Активное долголетие". Это серьезная помощь нашему профессиональному коллективу в лечении и реабилитации ветеранов, улучшению качества их жизни и продления долголетия", - сказал главный врач госпиталя Олег Евстафьев.

В свою очередь операционный директор благотворительного фонда "Память поколений" Надежда Халдеева поблагодарила ветеранов за все, что они сделали для соотечественников, и подчеркнула.

"Медицинское оборудование передается для лечения ветеранов разных поколений, которые не жалели своих жизней ради страны. Мы впервые предоставляем оборудование медучреждению Нижегородской области, и думаю, это сотрудничество будет продолжено", - сказал он.

Нижегородский областной неврологический госпиталь получил высокотехнологичное медицинское оборудование на сумму 5,4 млн рублей, в том числе: специальные аппараты для электростатического, пневмо- и гидромассажа, магнитотерапевтические и механотерапевтические установки, водолечебную и сухую углекислую ванны. По словам специалистов неврологического госпиталя, новое оборудование улучшит процессы реабилитации и терапии ветеранов.

Напомним, до конца 2019 года в рамках национального проекта "Здравоохранение", который реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, новым медицинским оборудованием будет дооснащено 37 медицинских организаций.