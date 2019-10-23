Шесть мемориальных досок установят в Дзержинске в память военным, погибших в Чечене Общество

Шесть мемориальных досок установят в Дзержинске в память военным, которые погибли при исполнении воинского долга в Чеченской республике. Об этом сообщает пресс-служба думы Дзержинска, принявшей соответствующее решение на заседании 24 октября.

Сегодня открыта мемориальная доска младшему сержанту Андрею Белянину, погибшему в Чеченской Республике 16 апреля 1996 года и награждённому двумя орденами Мужества, открыта на фасаде здания средней школы №10.

Среди участников церемонии открытия была мама Андрея Белянина - Нина Николаевна, представители областной и дзержинской организаций ветеранов боевых действий. В мероприятии принял участие депутат Сергей Елизаров.



"В России достаточно примеров героизма, и собравшиеся сегодня говорили, что герои находятся среди нас. Они уходят слишком рано, отдают свои жизни, чтобы мы и наши дети жили под мирным небом. По-моему мнению, очень важно сохранять память о них. Мемориальная доска теперь будет памятным знаком для ребят, которые учатся в школе №10", - прокомментировал депутат.

В ближайшие время будут установлены памятные доски еще пяти погибшим воинам – дзержинцам.

На фасаде здания школы №17 установят мемориальную доску Михаилу Хрусталеву, погибшему в Чечне 12 августа 2000 года, а на фасаде здания дзержинского химического техникума им. Красной Армии - Дмитрию Лебедеву, погибшему в Чеченской Республике при выполнении боевого задания 29 января 2000 года и награждённому посмертно орденом Мужества.

Ещё одна мемориальная доска будет установлена в поселке Пыра на фасаде здания основной школы №6 в память о Сергее Грунине – младшем сержанте, который погиб 18 февраля 2000 года при выполнении боевого задания в Чеченской Республике.



Откроют мемориальную доску на фасаде здания школы №37 прапорщику милиции Олегу Приходько, который погиб Грозном 16 июня 2000 года и посмертно награжден орденом Мужества.

Также мемориальную доску откроют на фасаде жилого дома №18, расположенного по ул. Кирова. Доску откроют в память о Максиме Борисове, который погиб в ходе боевых действий в Чеченской республике 6 августа 1996 года. Указом президента он также награжден орденом Мужество посмертно.