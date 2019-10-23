Помещение в доме на ул.Галкина Дзержинска, принадлежащее МУП "М-сервис", передадут в казну города Общество

Помещение бывшего книжного магазина в доме №13 по улице Галкина Дзержинска, ранее закрепленное за МУП "М-сервис", поступит в муниципальную имущественную казну города. Об этом сообщает пресс-служба думы Дзержинска.

На состоявшемся сегодня заседании Гордумы депутаты рассмотрели несколько имущественных вопросов.

В том числе, народные избранники согласовали реорганизацию МУП "Магазин № 65" в форме присоединения к нему МУП "М-Сервис", которое с марта 2019 года не осуществляет финансово-хозяйственной деятельности.



За МУП "М-Сервис" на праве хозяйственного ведения закреплено нежилое помещение, общей площадью 432,6 кв.м., расположенное на ул.Галкина, д.№13. Ранее здесь размещался книжный магазин.



После проведения мероприятий по реорганизации МУП помещение бывшего книжного магазина будет принято в муниципальную имущественную казну в целях дальнейшего его использования в интересах города.

Кроме того, депутаты согласовали МУП "М-Сервис" продажу объектов недвижимости, находящихся в хозяйственном ведении предприятия. Это три нежилых объекта (отдельно стоящее здание и два пристроя), расположенные по адресу ул. Суворова, д. №43а. Их рыночная стоимость оценивается в 1,722 млн рублей.

Помимо этого, депутаты утвердили перечень имущества, передаваемого из муниципальной собственности в федеральную собственность: две машины 2012 года выпуска. В дальнейшем данное имущество будет числиться на балансе федерального государственного казённого учреждения "2 отряд федеральной противопожарной службы по Нижегородской области", содержаться за счёт средств федерального бюджета и эксплуатироваться в ФПС.

Еще одно решение касается согласования передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование - части нежилого встроенного помещения общей площадью 19,1 кв. м., расположенного на ул. Грибоедова, д. №7, для проведения социально-культурной работы первичной профсоюзной организации Нефтегазстройпрофсоюза России в АО "Сибур-Нефтехим". Передача помещения в безвозмездное пользование согласована до 15 октября 2023 года.