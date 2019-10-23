"Назначение на должность секретарей региональных отделений "ЕР" глав субъектов считаю вполне логичным", - Денис Москвин Политика

Денис Москвин

"Решение о назначении на должность секретарей региональных отделений "Единой России" глав субъектов, принятое на федеральном уровне, считаю вполне логичным: ведущую политическую силу возглавят высшие должностные лица регионов, со всем управленческим опытом, высоким уровнем доверия населения и персональной ответственностью. Это принесет результат. Перед важнейшими выборами в 2021 году вопрос мобилизации наших единомышленников крайне важен", - сказал член президиума генерального совета партии, экс-секретарь НРО "Единой России" Денис Москвин, комментируя данное решение.

"Сейчас в Нижегородской области у партии довольно сильные позиции, это доказывают и результаты всех проведенных нами избирательных кампаний - от муниципального уровня до выборов губернатора и в Федеральное собрание, а также масштабы и постоянно возрастающий уровень реализации партийных проектов на территории области, и главное - качество обратной связи с нашими земляками", - пояснил он.

"Почти за два года мы обновили наши ряды, отвечая на запрос жителей, реорганизовали региональное отделение, усилили работу на местах - именно эти задачи мы и ставили себе на конференции в феврале 2018 года", - подытожил Денис Москвин.