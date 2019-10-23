УК "Управдом-Центр" установила более 800 пластиковых окон в подъездах домов Дзержинска за 9 месяцев 2019 года Общество

УК "Управдом-Центр" установила более 800 пластиковых окон в подъездах домов Дзержинска за 9 месяцев 2019 года, сообщает пресс-служба управляющей компании.

В управляющей компании "Управдом-Центр" подвели итоги выполнения производственной программы за девять месяцев 2019 года.



В период с января по июль была проведена замена и изоляция более 22,7 тысяч метров труб внутридомовых коммуникаций (холодное и горячее водоснабжение, центральное отопление и водоотведение), замена более 5,9 тысяч элементов запорной арматуры, прочищено порядка 18 тысяч метров канализационных выпусков и 7,5 тысячи метров труб. Также в этот период было отремонтировано более 45,3 тысячи м2 кровель жилых домов.



Кроме того, за девять месяцев 2019 года произведена замена более 23,4 тысяч метров кабеля и более 8,7 тысяч ламп, светильников и прожекторов в подъездах и на фасадах домов, а также ремонт почти 6 тысяч групповых щитков и силовых предохранительных шкафов.

Также было установлено более 4,9 тысяч метров металлического и деревянного штакетника, завезено 797 тонн песка для песочниц и грунта. В этот период был проведен ремонт более 111 подъездов, в 75 домах установлено 850 пластиковых окон в подъездах.



СПРАВКА

По направлению "кровля" кроме ремонта кровельного покрытия проводится ремонт элементов стропильной системы, обрешетки кровли, ремонт и установка ограждений и снегозадержателей, ремонт слуховых окон и выходов на кровлю, смена водосточных труб и их частей, очистка мягкой и жесткой кровель от мусора, снега и наледи и другие виды работ.

Направление "благоустройство придомовой территории" включает в себя также вырубку поросли и обрезку кустарников, кронирование, спил и побелку деревьев, выкашивание травы, установку песочниц, скамеек и урн. Кроме того, в зимний период осуществлялся вывоз снега с придомовых территорий.

По направлению "стройка" проводился ремонт входных групп, крылец, ступеней, цоколей и отмостки домов, межпанельных швов, установка козырьков и почтовых ящиков, замена и ремонт дверных полотен.