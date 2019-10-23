Нижегородская ГИБДД предупреждает о сложностях на дороге из-за ледяного дождя и снега Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Госавтоинспекция предупреждает водителей в Нижегородской области об осложнении дорожной обстановки из-за ледяного дождя, мокрого снега и наледи.

Напомним, что похолодание прогнозируется со следующей недели. С понедельника ожидается минусовая температура и снег. В частности, в начале недели днем прогнозируется снег и -1°, во вторник также ожидается снег и -2°, но ощущаться будет как -5°. Ветер в начале недели сменит направление с юго-западного на северный и северо-западный.

«В связи с возможным ухудшением погодных условий, прогнозируется осложнение обстановки на дорогах, появление сильной гололедицы и накатов», - сообщили в ГИБДД, добавив, что гололедица возникает, в первую очередь, на загородных трассах, а также на мостах, эстакадах и путепроводах.

Госавтоинспекция рекомендует водителям соблюдать максимальную осторожность, выбирать безопасную скорость движения, дистанцию и интервал.