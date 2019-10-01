Неделю осталось ждать нижегородцам снега и заморозков

Фото: НИА Нижний Новгород

Синоптики прогнозируют в Нижегородской области температуру воздуха на предстоящей неделе в основном в плюсовом диапазоне, однако уже со следующей недели в регионе ожидаются снежные осадки и заморозки. Об этом сообщается на сайте прогноза погоды.

Текущая неделя ожидается пасмурной и дождливой. Тем не менее в некоторые дни столбики градусников будут подниматься до +16°. Всю неделю прогнозируется западный и юго-западный ветер, не превышающий 6 м/с.

А вот уже с понедельника следующей недели ожидается минусовая температура и снег. В частности, в начале недели днем прогнозируется снег и -1°, во вторник также ожидается снег и -2°, но ощущаться будет как -5°. Ветер в начале недели сменит направление на северный и северо-западный.

Напомним, что Гидрометцентр РФ прогнозировал необычно теплую погоду в ноябре в большинстве регионов страны. Между тем, в Нижегородской области температура воздуха в ноябре останется на уровне среднемноголетних показателей.

Также среднемноголетний срок устойчивого снежного покрова в Нижегородской области приходится на 17-18 ноября, однако из-за погодных аномалий теперь эта дата может наступить позже.

Ранее Гидрометцентр анонсировал особенности предстоящей зимы.