Участку Волжской поймы в Нижнем Новгороде вернули статус рекреации Общество

Участок размером 100 га Волжской поймы близ Копосовской дубравы вернули в категорию земель рекреационного назначения. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Такое решение региональная комиссия по землепользованию и застройке приняла 25 октября 2019 года. Изучив результаты публичных слушаний, члены комиссии одобрили смену зонирования и удовлетворили просьбу заявителя – Комитета защиты Волжской поймы.

Изменения будут внесены в генеральный план и правила землепользования и застройки Нижнего Новгорода после того, как соответствующее постановление подпишет губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Таким образом будет исключена возможность застройки прилегающей к дубраве территории.

На том же заседании члены комиссии признали целесообразность корректировки зонирования другого участка, примыкающего к Копосовской дубраве, площадью 35 га. Инициатором корректировки также выступил Комитет защиты Волжской поймы. Следующим этапом, как и в случае с предыдущим участком, станет процедура публичных слушаний, организованных администрацией Нижнего Новгорода.

Напомним, что 3 октября заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов обсудил с защитниками Волжской поймы и экспертами развитие этой территории. По итогам встречи департаменту градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области было поручено изменить зонирование 100 га Волжской поймы близ Копосовской дубравы обратно из зоны жилой застройки в зону рекреационной и спортивной функции.