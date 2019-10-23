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Общество

Дорогу, связывающую п.Подгорный с пр.Гагарина, отремонтировали в Приокском районе

25 октября 2019 16:26  [58] Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Участок дороги, связывающий поселок Подгорный с проспектом Гагарина, отремонтировали в Приокском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщил заместитель главы администрации Приокского района Роман Ухабин во время инспекции выполненной работы.

По его словам, эта улица - ближайший подъезд для пожарной техники к реке. Дорога не ремонтировалась с советских времен.

Как рассказал начальник отдела благоустройства коммунального хозяйства и содержания дорог администрации Приокского района Евгений Степанин, работы по ремонту улицы Подгорной подрядчик выполнял ночью, чтобы не перекрывать движение по проезду днем.

Роман Ухабин отметил, что глава города Владимир Панов особое внимание уделяет контролю качества выполнения работ.

"Сезон по ремонту дорог заканчивается, но жители продолжают обращаться и работу продолжаем. Работу подрядчиков принимаем только после устранения замечаний",- сказал Роман Ухабин.

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