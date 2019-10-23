О продажах в Стамбуле. Как прошло бизнес-приключение НБД-Банка и нижегородских предпринимателей? Бизнес

Фотография с мероприятия Фото: НБД-банк

Директор департамента маркетинга ПАО "НБД-Банк" Олег Корень и начальник кредитного управления Дмитрий Федюнин рассказали журналистам об итогах бизнес-поездки в Стамбул в рамках проекта "Лидер года. Малый и средний бизнес". Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на пресс-мероприятии 24 октября 2019 года.

В этом году бизнес-приключение "Новый взгляд в новом месте" проходило в одиннадцатый раз. С 10 по 13 октября представители "НБД-Банка" и 16 российских предпринимателей (девять - из Нижнего Новгорода) отправились в Турцию, чтобы в необычной обстановке поговорить о продажах.

Продажи – это система

Темой бизнес-приключения этого года стали продажи. Олег Корень пояснил, что несмотря на довольно узкую тематику, предлагаемый предпринимателям материал был очень обширным. Изучали продажи в трех проекциях: система управления, воронка продаж и люди в продажах.

"Задача была - показать собственнику, что продажи – это система как автомобиль. И ими нужно управлять. Водитель является частью системы управления автомобилем. Если он не очень хороший, то бывают аварии. Мы водим машину по маркерам: нужно повернуть – руль крутим, приближаемся к впереди идущему автомобилю – притормаживаем. В бизнесе и продажах есть точно такие же маркеры, и требуются управленческие корректирующие действия. Мы говорили, о том, как сделать так, чтобы сотрудники, умели эффективно продавать", - сказал Дмитрий Федюнин.

По вечерам участники бизнес-поездки собирались на "совет директоров". Предприниматели выбирали определенную тему, которая их волнует, и выносили ее на обсуждение. Как отмечают организаторы, дискуссия получалась особо интересная из-за того, что в ней участвовали владельцы разного по тематике и успешности бизнеса.

Гранд-базар как иллюстрация навыка продаж

В перерывах между бизнес-мероприятиями предприниматели знакомились с главными достопримечательностями и обычно неизвестными туристам местами Стамбула.

Прогуливаясь по городу, участники бизнес-приключения говорили о продажах. Большое впечатление на них произвел гранд-базар.

"Ты идешь по рынку, слышишь весь этот шум и кажется, что происходит драка. Но это не так – множество людей из разных стран пытаются взглядом, жестом объясниться с продавцами и друг с другом. И главное – что у них это получается. У нас в России рынок – это место, куда люди приходят, покупает необходимое и немедленно уходят. В Турции рынок – это место, где хочется находиться", - отметил Олег Корень.

Он подчеркнул, что продавцы для того, чтобы реализовать свой товар, готовы весь день простоять в 30-градусную жару в богато-вышитых многослойных нарядах. Это привлекает покупателей, а значит такого продавца можно считать успешным.

Как рассказал Дмитрий Федюнин, предприниматели, прощаясь друг с другом, обменялись контактами и некоторые из них даже решили совместно вести дела.

Напомним, в ноябре 2018 года эксперты "НБД-Банка" также подвели итоги поездки нижегородских предпринимателей в Стамбул.

СПРАВКА

Проект "Лидер года. Малый и средний бизнес" реализуется НБД-Банком с 2003 года. Он направлен на объединение прогрессивных предпринимателей, занимающих активную жизненную позицию и стремящихся к получению нового опыта, знаний и информации с целью развития собственного бизнеса.

Основное отличие образовательных мероприятий проекта в том, что они ориентированы исключительно на руководителей и собственников бизнеса и носят сугубо практический характер. Программы семинаров и тренингов создаются и адаптируются специально под потребности вышеназванной аудитории на основе предложений и пожеланий самих участников.

В качестве ведущих для семинаров-практикумов приглашаются известные российские специалисты в своих отраслях.