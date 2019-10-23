Декоративный бетонный элемент отвалился от забора нижегородского парка "Швейцария" Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Декоративный бетонный элемент отвалился от забора нижегородского парка "Приокский" ("Швейцария") 24 октября 2019 года. Об этом сообщают нижегородцы в социальных сетях.

Инцидент произошел вечером между остановками "Администрация района" и "Батумская". Как отмечают очевидцы, в момент падения, рядом с забором прогуливалась пожилая пара с собакой – они чудом не пострадали.

Кроме того, нижегородцы подчеркнули, что этот участок парка слабо освещен — фонари там есть, но давно не работают.

(фото: из соцсети ВКонтакте)

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в администрации Приокского района, работы по капитальному ремонту ограждения парка вошли в общую концепцию его благоустройства и будут выполнены в 2020-2021 году.

Освещение в парке "Швейцария" предусмотрено в пределах пешеходной аллеи. Кроме того, со стороны проспекта Гагарина освещение идет вдоль дороги.

В администрации добавили, что ограждение парка - объект культурного наследия. На данный момент они готовят письмо в управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области с просьбой о выдаче задания на проведение работ по сохранению объекта.

Ранее сообщалось, что нижегородская администрация займется вопросом ремонта разрушенного забора Бугровского кладбища.