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Общество

"День призывника" состоялся в Дзержинске

25 октября 2019 17:37  [66] Общество

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска

Социально-патриотическая акция "День призывника" состоялась в Дзержинске 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Мероприятие прошло на территории бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа, дислоцированной в Дзержинске.

В акции приняли участие заместитель главы города Ольга Жаворонкова, председатель городской думы Сергей Попов, военный комиссар г.о. Дзержинск и Володарского района Нижегородской области Наиль Исмятуллин.

Основными участниками мероприятия стали выпускники школ и юнармейцы. В рамках акции военнослужащие воинской части представили молодым людям демонстрацию уличного боя, а также познакомили их с образцами боевой техники, стрелкового оружия и рассказали об особенностях военного обмундирования.

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