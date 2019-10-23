Выездной прием граждан пройдет в Починковском районе Нижегородской области

Выездной прием граждан пройдет в администрации Починковского муниципального района Нижегородской области 21 ноября.
Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. В мероприятии примут участие уполномоченные лица органов исполнительной власти Нижегородской области.
Желающие записаться на прием могут обратиться по телефонам: 8(831) 439-04-98, 430-96-39.
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