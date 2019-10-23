Пьесу ирландского автора представит Нижегородский ТЮЗ в рамках "Ночи искусств"

Фото пресс-службы правительства

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, 3 ноября в рамках Всероссийской акции "Ночь искусств", которая пройдет в преддверии Дня народного единства, Нижегородский ТЮЗ предложит своим зрителям спектакль по пьесе ирландского драматурга Мартина МакДонаха "Калека с острова Инишмаан".

Согласно информации, это трагикомедия в двух действиях, события которой происходят в 1934 году на острове Инишмаан. Герои пьесы живут на маленьком заброшенном ирландском острове, где все друг друга знают, любят и ненавидят одновременно. При этом каждый проклинает свою долю и мечтает уехать, но мало кому это удалось сделать. Калеке Билли, самому умному и в то же время самому несчастному жителю острова, выпадает шанс изменить судьбу. Именно он, живущий на попечении двух странноватых тётушек и мечтающий узнать тайну собственного рождения, отправится на Фабрику Грёз вслед за голливудскими режиссёрами, затеявшими съемки фильма об ирландских рыбаках.

После спектакля зрителей ждет творческая встреча с его режиссёром и актёрами. Но так как спектакль будет на малой сцене ТЮЗа, а её зал вмещает в себя всего сто зрителей, то всех желающих попасть на эту постановку просят предварительно записаться по телефону – 8-9200-239-531.

Программу "Ночи искусств" можно найти здесь.