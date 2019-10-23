Пшено, куриное мясо и картофель подешевели в Нижегородской области

Пшено, куриное мясо и картофель подешевели в Нижегородской области

Картофель, пшено и куриное мясо подешевели в Нижегородской области. Об этом сообщает минэкономразвития региона со ссылкой на Нижегородстат.

В частности, с 14 по 21 октября в Нижегородской области на 5,5% снизилась средняя цена на картофель (с 13,6 до 12,9 рублей за кг), кроме того на 1,2% подешевело куриное мясо (с 131,08 до 129,5 рублей за кг), на 2,6% упала цена на пшено (с 73,9 до 71,9 рублей за кг).

Помимо этого, с 14 октября в области снизились средние цены на яблоки, капусту и свинину.

СПРАВКА:

По данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 6,7% меньше среднероссийского показателя. В сентябре в регионе на ряд товаров также отмечалось снижение цен (рыба, сахар, кондитерские изделия, мука, сезонные овощи).

Ранее сообщалось о том, что нижегородские предприятия, экспортирующие продовольствие и сельскохозяйственное сырье, смогут получить льготные кредиты в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт".