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Администрация убрала мусор из лесного массива в Кстове после обращения в соцсетях.
Житель города пожаловался на гору мусора на выходе из лесного массива за Академией Спорта. Мусор скопился у пешеходного мостика.
Администрация Кстова увидела эту информацию в соцсетях, и сотрудники МБУ "Управление благоустройства" привели территорию в порядок.
Ранее сообщалось, что Нижний Новгород, Арзамас и Кстовский район стали лидерами по обращениям к власти через соцсети.
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