Администрация убрала мусор из лесного массива в Кстове после обращения в соцсетях Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

Администрация убрала мусор из лесного массива в Кстове после обращения в соцсетях.

Житель города пожаловался на гору мусора на выходе из лесного массива за Академией Спорта. Мусор скопился у пешеходного мостика.

Администрация Кстова увидела эту информацию в соцсетях, и сотрудники МБУ "Управление благоустройства" привели территорию в порядок.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород, Арзамас и Кстовский район стали лидерами по обращениям к власти через соцсети.