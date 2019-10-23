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Происшествия

Администрация убрала мусор из лесного массива в Кстове после обращения в соцсетях

28 октября 2019 11:26  [54] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

Администрация убрала мусор из лесного массива в Кстове после обращения в соцсетях.

Житель города пожаловался на гору мусора на выходе из лесного массива за Академией Спорта. Мусор скопился у пешеходного мостика.

Администрация Кстова увидела эту информацию в соцсетях, и сотрудники МБУ "Управление благоустройства" привели территорию в порядок.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород, Арзамас и Кстовский район стали лидерами по обращениям к власти через соцсети.

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