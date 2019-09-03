Нижний Новгород, Арзамас и Кстовский район стали лидерами по обращениям к власти через соцсети Общество

Нижний Новгород, Арзамас и Кстовский район стали лидерами по обращениям к власти через соцсети Фото: НИА Нижний Новгород

Нижний Новгород, Арзамас и Кстовский район Нижегородской области стали городами-лидерами по обращениям к власти через соцсети. Как сообщают в ситуационном центре проекта Инцидент-менеджмент в Нижегородской области, органы исполнительной власти за первую неделю сентября 2019 года отработали более 500 сообщений в социальных сетях (запросов, вопросов, проблем).



Около 90% сообщений были из групп и сообществ социальной сети Вконтакте. Основными темами обращений стали благоустройство, дороги, ЖКХ, общественный транспорт, образование.

Больше всего обращений поступило от жителей Нижнего Новгорода. В первую пятерку также вошли Арзамас (Арзамасский район), Кстовский район, Дзержинск и Балахнинский район.

По итогам обращений был решен вопрос с освещением на улице Горького в Лысково (на следующей неделе фонари отремонтируют, пояснили в ситуационном центре). В Нижнем Новгороде, благодаря информации в социальных сетях убран мусор на втором озере в Щелоковском хуторе, на улице Комарова ликвидирована несанкционированная свалка мусора около контейнерной площадки, заменен контейнер, в р.п. Воскресенское также ликвидирована свалка мусора около КП.

Напомним, что в Нижегородской области количество обращений граждан по вывозу мусора и содержанию контейнерных площадок с начала года снизилось на 80%.

Ранее сообщалось, что по итогам августа органы исполнительной власти отработали 1 690 сообщений в социальных сетях. Больше всего обращений поступило от нижегородцев. В первую пятерку также вошли Арзамасский район, Дзержинск, Кстовский район и Бор.